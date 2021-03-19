不滿Y19A捷運工程影響生計 上千名廠商赴北市府抗議

北市捷運局規劃環狀線北環段Y19A地下車站與Y18高架段相接，出土段引周遭廠商居民不滿，今赴北市府抗議。自救會指出，該段捷運車輛震動會影響高精度產品品質，而五工路一段的道路規劃，讓廠商聯結車進出不易，下午會到北高行申請假處分，盼能暫時停工。捷運局副局長陳耀維表示，當初都有評估出土段產生的噪音、震動等影響，車道規劃亦符規定，不影響車輛進出和工廠作業。

「捍衛環境、遵守法令」環保署前副署長詹順貴、台北市議員陳建銘、新北市議員陳明義等偕新產業園區捷運出土段受害廠商自救會上千名成員赴台北市政府，抗議捷運局違法施工環狀線Y19出土段，影響周遭居民和廠商生計。

詹順貴表示，工程從原本地下規劃變成高架，即衍生出軌道出土路段的選址與規劃適當與否問題，直指高架化沒有必要性。由於環狀線後來的變更設計，將出土路段規劃在新北產業園區五工路一段，路幅縮減將近一半，造成大型貨櫃車進出非常不方便，且未先進行周邊廠商影響評估。

詹順貴提到，部分工程改為高架時，並沒有重新調查更變前後的差異影響程度和範圍，卻直接通過環評，實屬違法，7年前通過的環評不可能要求他們撤銷，只能改發公民告知書，盼環保署回頭糾正錯誤，研擬新的方案。

詹順貴說新北產業園區不是只有傳統產業，還有高產值、高精密、有特殊競爭力的業者。其中某家業者距離出土段牆僅14米，列車行經時所產生的震動對機器和產品帶來影響，業者恐怕得搬家走人。

詹順貴說，下午將赴台北高等行政法院遞送定暫時狀態假處分聲請書，盼透過法院裁定讓捷運局就爭議段部分暫時停工。

對此，陳耀維表示，新北產業園區20多年了，廠商設廠要衡量環境對於產品製作過程的影響，在製造機台基座時就要考慮承受震動，但實際測量後，捷運行經的震動小於環境震動，不影響工廠生產線。

針對道路規劃使大貨車、聯結車進出工廠困難，陳維耀說，車道寬度符合道路設置標準，車輛轉彎進出本來就會跨線行駛，未來該路段會增設號誌或標線，不至於讓廠商進出都會違反法規，若避開尖峰時段送貨也不會被影響到。

而被指控該段捷運工程違反環評法，陳維耀認為，環評時沒針對出土段會產生什麼問題而詳細說明，捷運經過會產生噪音、震動、汙染、空氣、交通量等影響都有做評估，現在自救會質疑2005年通過變更規劃有問題，他認為這有「先畫靶再射箭」的問題，這是不合理、不公平的。