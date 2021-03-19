全台近九成杜鵑花苗來自金山 公所最推杜鵑公園已盛開

全台近九成杜鵑花苗產來自金山，為推廣萬金杜鵑花卉、金山區公所與新北市政府從萬里到金山持續廣植杜鵑，首座以杜鵑為主題的「杜鵑公園」，遍植的數萬株各式品種杜鵑花已陸續盛開，遊客除可在公園遊玩、運動外，也可欣賞各種不同顏色盛開的杜鵑。

金山區長廖武輝今天說，金山區是全台杜鵑花的原鄉，除產量為全台之冠，品種也高達300多種，結合萬金地區杜鵑種植面積達30公頃，為了讓民眾更了解在地杜鵑的特色，特別將金山重劃區公園廣植杜鵑花，目前園區杜鵑花開得非常漂亮，相當適合親子遊。

廖武輝建議，公園設置YouBike站讓民眾可以以杜鵑公園為起點，沿著田園自行車道欣賞盛開的杜鵑苗圃並打卡拍照各式各樣的杜鵑花，金山杜鵑影片可查詢https://reurl.cc/6yb1Xr。