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全台近九成杜鵑花苗來自金山 公所最推杜鵑公園已盛開
全台近九成杜鵑花苗產來自金山，為推廣萬金杜鵑花卉、金山區公所與新北市政府從萬里到金山持續廣植杜鵑，首座以杜鵑為主題的「杜鵑公園」，遍植的數萬株各式品種杜鵑花已陸續盛開，遊客除可在公園遊玩、運動外，也可欣賞各種不同顏色盛開的杜鵑。
金山區長廖武輝今天說，金山區是全台杜鵑花的原鄉，除產量為全台之冠，品種也高達300多種，結合萬金地區杜鵑種植面積達30公頃，為了讓民眾更了解在地杜鵑的特色，特別將金山重劃區公園廣植杜鵑花，目前園區杜鵑花開得非常漂亮，相當適合親子遊。
廖武輝建議，公園設置YouBike站讓民眾可以以杜鵑公園為起點，沿著田園自行車道欣賞盛開的杜鵑苗圃並打卡拍照各式各樣的杜鵑花，金山杜鵑影片可查詢https://reurl.cc/6yb1Xr。
要怎麼玩呢？廖武輝表示，依山傍水的金山有眾多美麗的山海景緻，從杜鵑公園YouBike站出發，可順便探尋中角灣國際衝浪中心、金山老街、獅頭山公園、六股田園杜鵑花苗、磺港漁路古道等各處美景，體驗不一樣的金山風光景緻; 本區各公園綠地休憩詳細資料及溫泉公共浴室開放時間請至金山區公所網站查詢(http://www.jinshan.ntpc.gov.tw/)。
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