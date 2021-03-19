北市空品拉警報 今起禁拆屋等7行為

北市19、20日空氣品質有機會達紅色等級(AQI>150)，環保局提醒民眾注意防範，北市府自今天起啟動管制空氣汙染行為，該環保局提醒公私場所期間內禁止7種行為。

環保局指出，依「指定空氣品質惡化預警期間之空氣汙染行為」規定，自今日起北市啟動管制空氣汙染行為，提醒公私場所期間內禁止以下行為。

一丶道路兩旁及公園使用吹葉機。

二丶進行道路刨除鋪設作業或建築(房屋)拆除工程。

三丶公私場所以非密閉式進行瀝青混凝土之裝卸、輸送、拌合作業。

四丶港區內以非密閉式裝卸水泥原料。

五丶營建工程進行露天噴漆、噴砂作業。

六丶進行鍋爐清除作業。

七丶石化業揮發性有機液體儲槽清洗或開啟孔蓋之相關維修作業。

環保局表示，若查獲上述行為者，如為個人將依空氣汙染防制法第67條處1200元以上10萬元以下罰款，如為工商廠場將處10萬元以上500萬元以下罰款。另已於昨(18)日通知轄內可能有上述行為之275處公私場所及920處營建工程，提前因應避免違法。

環保局指出，今明二日風場持續為偏東風，及西半部地區於清晨及夜間風速弱，水平及垂直擴散條件不佳，易累積汙染物，致北市空品預測AQI指標有機會大於150以上(屬對所有族群不健康之紅色等級)，指標汙染物為細懸浮微粒(PM2.5)，環保局提醒民眾注意空氣品質隨時狀況，屆時應儘量減少外出，另敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者應盡量避免在戶外從事劇烈活動。

環保局表示，將持續密切注意擴散不良對空氣品質影響，並提前執行防制措施及管制作為，除調度轄內三座焚化廠自18日晚間7時至20日晚間7時間降載20％外，並請中央協調周遭大型電廠降載；且於該局局網發布最新消息提醒民眾注意；以通訊軟體Line群組通知教育局、公運處、捷運公司、社會局及衛生局等單位進行應變；加強土資場及營建工地洗掃、灑水等抑制揚塵措施；高汙染車輛攔查數增為2倍等，以延緩或減輕汙染物擴散不佳造成空氣品質不良現象，並降低對民眾可能造成之健康影響。