全國原住民族運動會今登場 侯友宜預祝選手旗開得勝

「110年全國原住民族運動會」今日在宜蘭登場，新北市原民局今天在市民廣場舉辦授旗儀式，由新北市長侯友宜將市旗授予總教練林慶勝，預祝新北市代表隊旗開得勝，凱旋榮歸。原民局表示，新北代表隊共604名選手參賽，今年也提升個人及團體冠亞軍獎勵金，鼓勵選手全力以赴，發揮運動家精神。

原民局表示，原住民族競賽種類包括田徑、柔道、跆拳道、籃球、棒球、壘球、角力及槌球項目，在「原住民族傳統民俗體育活動」傳統射箭、路跑、負重、摔角、狩獵、鋸木、拔河、擲矛及樂舞更誓言贏得冠軍，為族群爭取榮耀。

今年代表隊服不同以往，為突顯新北市原住民文化特色，邀請到知名設計師潘怡良親自操刀，潘怡良不但是全球設計師之中，少數以針織為主的服裝設計師，以扎實針織技藝，從不同角度汲取生活靈感，這點與泰雅族烏來織女的傳統技法不謀而合。

原民局表示，潘怡良在用色上選擇以紅、白、黑色為主，除了設計師本身對於原住民族文化的認識及喜愛之外，更因新北唯一原鄉在「烏來」，而烏來為泰雅族人住居地，泰雅族織布最常運用色彩為紅、白、黑色，以此為靈感發想。