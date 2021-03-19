影／安駕防禦守護 警加強大學生騎乘機車安全駕駛觀念

為加強大學生防禦駕駛、路權禮讓等安全觀念，台中市警局交通警察大隊邀請市府交通局及交通部公路總局台中區監理所，昨天在國立勤益科技大學舉辦大學生安全駕駛體驗活動，以機車安全騎乘技巧、大型車實境體驗及交通事故實例分析等多元方式教導大學生如何安全正確的騎乘機車。

體驗活動課程分別教導學生騎乘機車技巧、讓學生輪流坐上大型警備車駕駛座，體驗大型客車路口轉彎駕駛的「俯視角」及路口交通事故案例分析，全程透過摩擬及實境體驗互動，將騎、乘機車需注意的安全事項及周遭環境潛在影響行車安全等安全駕駛觀念，以互動體驗的宣導方式，將交通事故防制之正確觀念深入校園，讓學生能明白騎乘機車所面臨的危險因子，進而強化自身安全駕駛習慣。

中市警局為增加宣導的廣度及強度，除了將宣導活動課程拍攝成影片，請學校於其官網及臉書等加強推播外，各警分局亦派遣交通宣導承辦人到場觀摩宣導課程，將由各分局接洽自己轄內的大專院校，辦理相關的宣導活動，達到內化大學生騎乘機車安全駕駛觀念之建立。