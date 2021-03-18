北市3A停車更便利 綁定車牌自動繳費

中央社 / 台北18日電

北市停管處表示，停車場3A智慧（無票卡）進出服務，預計今年底前推廣至全市公有路外停車場，透過PayTaipei APP綁定車號，進出停車場可用車牌辨識自動扣款。

台北市停車管理工程處表示，3A智慧進出服務（無票卡進出服務）為「自動辨識、自動進出、自動扣款」，用PayTaipei APP綁定行動支付，花4秒鐘就能進出停車場。

停管處表示，目前全市已完成28處公有停車場提供服務，預計今年底前推廣至全市公有路外停車場，讓民眾省去取或刷票卡的時間，也防止過程跌倒或誤踩油門等意外。

此外，交通事件裁決所表示，在處理行車事故時常遇到當事人要求確認對方車速，於是109年引進數位影像分析軟體，搭配行車紀錄器或監視系統蒐集現場錄影畫面，藉由軟體擷取每秒30格畫面，換算行駛時間，再輔以Google Map或圖資，定位車輛行駛距離、計算平均車速，就能將行車紀錄器或監視系統影像轉化成有力證據，釐清肇事責任。

裁決所說，109年1675件鑑定案中，肇事原因涉及速度的有114件，占6.8%；110年起將「速度」列入行車事故鑑定的必要檢核程序。

裁決所表示，北市府警察局訂有「檢舉道路交通事故肇事逃逸案件暨提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」，只要民眾提供北市傷亡交通事故的肇事影像檔案，或提供肇事逃逸偵查線索，經審認有助釐清肇事原因或因此破獲肇事逃逸案件，交通警察大隊依事故傷亡嚴重程度，會發給新台幣1000元至1萬元獎勵金。

停車場 北市

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