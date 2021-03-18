中和近70年育幼院遇疫情捐款減 有線電視捐物資送暖

民國42年成立的新北市中和區大同育幼院，近年因為景氣下滑、新冠肺炎疫情等影響，導致捐款、資助減少，在地有線電視業者HOME+中嘉新視波今率領員工，捐贈物資括餅乾、漂白水等民生及防疫物資，希望拋磚引玉，號召社會各界給予關懷，幫助大同育幼院持續穩定的經營。

HOME+中嘉新視波特助薛宏基表示，秉持取之於社會用之於社會的精神，號召同仁到中和大同育幼院送幸福，除贈送生活物資，更在育幼院幫忙清掃落葉，希望讓孩子們都能有個舒適整潔的生活環境。