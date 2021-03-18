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紅到國際了！台灣人掀「鮭魚之亂」 外媒這樣報導

第一個環遊世界的台灣人是他！「進步時代」手稿揭密

中和近70年育幼院遇疫情捐款減 有線電視捐物資送暖

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
HOME+中嘉新視波員工幫助大同育幼院清掃環境。圖／中嘉新視波提供提供
HOME+中嘉新視波員工幫助大同育幼院清掃環境。圖／中嘉新視波提供提供

民國42年成立的新北市中和區大同育幼院，近年因為景氣下滑、新冠肺炎疫情等影響，導致捐款、資助減少，在地有線電視業者HOME+中嘉新視波今率領員工，捐贈物資括餅乾、漂白水等民生及防疫物資，希望拋磚引玉，號召社會各界給予關懷，幫助大同育幼院持續穩定的經營。

HOME+中嘉新視波特助薛宏基表示，秉持取之於社會用之於社會的精神，號召同仁到中和大同育幼院送幸福，除贈送生活物資，更在育幼院幫忙清掃落葉，希望讓孩子們都能有個舒適整潔的生活環境。

大同育幼院院長黃劍峯說，大同育幼院除了兒少的安置服務，目前也已增加了學齡前發展遲緩及身心障礙幼童的早期治療，歡迎社會各界成為助養人，每月300元的捐款，小小的愛心，能給孩子大大的溫暖，幫助他們健康平安的長大。

有線電視業者HOME+中嘉新視波今率領員工捐贈物資給大同育幼院。圖／中嘉新視波提供提供
有線電視業者HOME+中嘉新視波今率領員工捐贈物資給大同育幼院。圖／中嘉新視波提供提供
有線電視業者HOME+中嘉新視波今率領員工捐贈物資給大同育幼院。圖／中嘉新視波提供提供
有線電視業者HOME+中嘉新視波今率領員工捐贈物資給大同育幼院。圖／中嘉新視波提供提供

育幼院 捐款

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