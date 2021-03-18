十四張徵收遭批炒房 新北：公設用地佔57.34%

新北市新店區20多位里民及文化團體今上午到營建署舉布條抗議，控訴新北市府全面徵收捷運十四張站周遭32公頃土地，其中只有2%蓋社會住宅，扣掉道路、公園等設施，市府取得12公頃以上的土地可能拋售給財團炒房，在地的文化建物也會被拆遷。對此新北市城鄉局表示，公共設施用地佔總面積57.34%，相關文物經審議未登錄為文化資產，將納入公園規畫設計保留。

在地文史工作者施其陽表示，徵收辦理開發要考量公益性及必要性，但2%的社會住宅代表所謂的公益性，比例令人質疑。徵收的土地中，有不少是值得保留的文化建物，例如古墓、過水橋、古厝等，但新北市府認為這些東西並非列冊的文物資產，或是要以「異地紀念」方式取代，毫不重視在地人聲音。

新北城鄉局回應，十四張B單元區段徵收的公益性及必要性，已於108年10月30日向內政部土地徵收審議小組報告，並獲得具公益性及必要性結論。計畫中公共設施用地包含5.61公頃之公園用地(兼供汙水處理廠使用)、2.95公頃學校用地、1公頃社會福利設施用地、0.84公頃停車場用地(兼供轉運站及捷運設施使用)及機關用地、公園用地、抽水站用地、道路用地等，佔總面積57.34%。

城鄉局表示，水圳、過水橋、古厝門樓、古墓等，經過文化資產委員會審議均未登錄為文化資產，新北市都市計畫委員會在不影響整體規劃配置前提下，已參採民眾陳情意見，同意將明記堂古厝門樓、既有水圳及過水橋納入公園規劃設計保留，古墓則由後續區段徵收工程協助遷葬事宜。

另為保留珍貴樹木，安坑輕軌K9站旁劃設1處公園保留珍貴樹木及樟樹群，並調整機關用地位置以原地保留公告珍貴樹木茄苳樹。