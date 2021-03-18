汐止保長坑橋伸縮縫坑洞難行 市議員要求補強

汐止新台五路橋下的保長坑橋，長期以來因為橋面伸縮縫龜裂坑洞嚴重，造成行經的汽機車有安全上的疑慮，尤其晚上視線不好，坑洞太大對騎機車來說相當危險，所以，今(18)日市議員周雅玲就邀請相關單位會勘，要求補強改善，保障行車安全。

保新里長吳明道指出，這個地方剛好是摩天鎮社區住戶如果走新台五路正好這裡是必經之路，但是這裡的伸縮縫因為之前晃動，如果有坑洞就請人來補，可是這不是一勞永逸的辦法，所以，也拜託了議員周雅玲及立委賴品妤服務處，希望請相關單位來看看如何解決。

市議員周雅玲表示，因為里長反應所以今天特地來現場勘查，在新台五路橋下的保長坑橋的路面銜接點，長久以來雖然有做路面鋪設，但顯然是明顯不足的，包括汽車、機車行經，因為這樣子的裂縫日益嚴重，所以，也責成市府養工處就銜接縫的部分務必要做具體的補強，因為光是做路面鋪設根本沒有辦法解決安全上的疑慮。

周雅玲說，市府養工處評估後，在一個月內會設計好並備料完後，兩個月左右會把新台五路保長坑橋的伸縮縫做安全性的補強，相信以後就不會再有路面坑洞的情況發生，也不會再有行經的汽機車有顛頗及安全上的疑慮。

立委賴品妤服務處助理蘇子為表示，今天里長通知我們和周雅玲議員來現場會勘，也請市府能夠儘快來做鋪設及補強，讓里民能安全通行。