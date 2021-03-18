雙北汽車族注意 中安大橋、秀朗橋明晚封路
新北市養工處明晚將分別對新店中安大橋與中和秀朗橋進行夜間施工，明日22時將封閉秀朗橋銜接往北市水源快速道路及環河路車行匝道至20日6時；20日0時則會封閉中安大橋新店往安坑北側（溪園陸橋）環河路上橋匝道，施工皆不影響機車通行，請汽車族留意。
養工處自明晚起將分別針對兩橋損傷嚴重的匝道路面進行夜間銑鋪工程，中和端經秀朗橋接水源快速道路匝道將會封閉，建議用路人改走新店復興路下橋左轉中正路再轉入環河路。
另外中安大橋新店往安坑北側（溪園陸橋）環河路上橋匝道同樣封閉，施工期間車輛請續行環河路至中山路口依號誌迴轉由南側匝道上橋；15噸以上大貨車則需提前改走秀朗橋（往中和方向）直行景平路至大智街迴轉，再直行至環河東路右轉即可至安坑地區。
養工處提醒，這次封閉路段皆不影響機車通行，請用路人於封路期間依改道動線及義交指揮配合行駛，施工期間若遇雨則順延，以保障施工人員及行車安全，敬請見諒。
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