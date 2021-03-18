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淡水忠寮萬坪紫藤花盛開 老板虧損開放恐最終回

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
新北市淡水區忠寮里紫藤花園，業者賴文鏗疫情虧損百萬元，今年開放恐怕是最後一回了。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區忠寮里紫藤花園，業者賴文鏗疫情虧損百萬元，今年開放恐怕是最後一回了。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區忠寮里紫藤花園，是非常熱門的打卡景點，上週園區開放，就湧進許多遊客來朝聖，這一萬多坪，六百多珠的紫藤花海，不過忠寮紫藤花園業者賴文鏗經歷去年疫情虧損百萬元，今年打算這一波花期後就要收攤，民眾要看到這麼大片的紫藤花，今年恐怕是最後一回了。

一整片的紫色花朵垂掛在藤架上，這是位在新北市淡水區忠寮里的一處紫藤咖啡園，裡頭紫藤花爆開的狀觀景像，更吸引許多遊客來此朝盛，淡水紫藤花園經營六個年頭，每年的3到4月盛開，除了天元宮櫻花之外，這裡的紫藤花園更非常熱門的打卡景點。

忠寮紫藤花園業者賴文鏗表示，當初承租土地，包括了整地，照顧園區，就花了四千萬元，一年一次的花期開放也只有2到3個星期，加上聘請員工，開銷也不少，才會想要結束休息，對此不少遊客也都趁著最後一年，來到園區賞花，加上這幾天好天氣，遊客說，在台灣要找到這麼大片的紫藤花很不容易，希望以後都還可以有紫藤花可以欣賞。

老板賴文鏗除喜愛種花草，也寫書法，他說這次除了讓遊客來賞花，園區當中也展出他個人的書法展，過去他白天照顧花園，晚上就來寫書法，希望在這最後一次開放當中展出他的書法作品。

而這片紫藤花園佔地萬坪，有六百珠的紫藤樹，現在盛開期間相當美麗而且整片的紫色花海也非常浪漫，花期從3月13日開始將會維持3個星期左右，想要來感受紫色浪漫的民眾可要好好把握。

紫藤花 淡水

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