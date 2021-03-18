淡水水碓里長挺菜農 認購20箱高麗菜分享里民

高麗菜因為產量過盛，供過於求，導致菜價直直落，在南部發生高麗菜價格崩跌，新北市淡水區水碓里長孫麗明為幫助高麗菜農，認購20箱高麗菜，在里辦公室門口免費發送給民眾，一人限拿一顆高麗菜，不少里民來到辦公室領高麗菜，直說里長除很會做事外，也很有愛心。

一大箱的高麗菜就堆放在倉庫裡頭，這裡是新北市淡水區，水碓里長孫麗明的里辦公室，里長可不是要來轉行賣青菜，而是為了要幫助高麗菜農，所認購的20箱高麗菜，而這麼多的高麗菜，就發送給里內的居民，讓他們免費來拿取。

水碓里長孫麗明表示，由於先前在南部發生高麗菜價格崩跌，一顆不到20塊錢，看到農民放任在田裡不願採收，因此希望可以盡一份心力，來幫助這些菜農，則是購買了20箱的高麗菜，每一箱裡頭最少都有七到八顆的高麗菜，全都免費發送給民眾。而當天就有許多里民來到辦公室領高麗菜直說里長除了很會做事之外，也很有愛心。

由於中南部的高麗菜因為產量過盛，供過於求，導致菜價直直落，而里長除了購買這些高麗菜，也能夠分享給里民，可說是一舉兩得，在發送的現場，為了讓更多人可以拿到，一人限拿一顆高麗菜，而這些高麗菜也在這兩天發送完畢，藉由這樣的活動，除了幫助高麗菜農，也將這些愛心分享給里民。