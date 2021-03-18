萬里隧道區間測速下架 警分局籲駕駛遵守速限

萬里區萬里隧道區間測速是全國第一處實施路段，從2018年7月啟用，2020年7月過保固期故障後，加上資安考量，決定下架停用，不過金山警分局交通分隊也呼籲，雖然區間測速停用，隧道口的固定式測速照相也將會重啟執法，用路人還是需要遵守速限以免交通事故發生與超速受罰。

金山分局交通分隊長許銘峻除了呼籲遵守限速，也表示，過去為了防止、降低萬里隧道事故率，建置區間測速系統，連續兩年實施以來，有效的降低違規超速的件數，交通事故的發生率更是大大的降低，可見區間測速的成效彰顯。

而萬里隧道區間測速停用後，有不少用路人憂心事故發生率再度提高，也有用路人說其實大多都已經習慣區間測速的速限，未來進隧道還是會依照區間測速速率行駛，以交通安全為最優先考量。