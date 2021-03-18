萬里公有市場漏水嚴重 市議員要求月底前改善

萬里區公有市場漏水嚴重，市場外豔陽高照，市場內卻是滴水不斷，反應多次得不到改善，攤商在求助無門下，於書粉絲團發文，希望相關單位協助改善，為此，里長王傑倫與市議員張錦豪前往關心，並要求市場處限期月底前改善，也要與攤商保持溝通順暢，讓市場內的問題有解決的管道。

市議員張錦豪表示，萬里公有市場裡可以見到天花板潮濕，油漆剝落，一旁還有電線經過，攤商反應不只是漏水，電線還因此跳電相當危險，而市場設備日漸老舊，室內的市場繁盛期還有30多攤，至今式微只剩下7攤還在營業，為此除了要求市場處漏水要限期改善，為了打造更舒適的市場未來要逐步的改善，打造萬里公有市場成為連年輕人都喜愛逛的市場。

萬里里長王傑倫說，除了建物樓水，攤商還有反應設備老舊，加上周遭沒有停車空間，又是在各棟建築物的中間，能見度相當不足，因此市場的興盛不復以往，也期盼在相關單位的重視與改善下，萬里唯一一處的公有市場能夠再見到以往的繁盛，讓更多人願意來逛市場。