行動銀髮俱樂部開進偏區 K歌、看診、吃大餐一次滿足

由國際獅子會300B2區捐贈的新北市首輛行動銀髮俱樂部車，每周開往平溪9里服務，車上有卡拉OK、線上平台、遠距諮詢等智慧科技設備，搭配隨行的動健康老師、服務人員，提供失智衛教、視訊看診、共餐等服務。里長笑著說，每當車輛開到里內，阿公阿嬤就迫不及待搬椅子坐在車前等候，十分期待。

社會局長張錦麗指出，新北市目標29區、1032里都有銀髮俱樂部，已設置916處，目標2022年達成。對於偏區遠鄉，因幅員遼闊，則推出行動銀髮俱樂部因應，整合各項資源，以外送概念提供到宅服務。

新北市首輛行動銀髮俱樂部委託台灣在地安老推展協會辦理，協會理事長呂子煒表示，去年10月起便在平溪東勢、望古、南山、平湖、新寮、石底、平溪、白石、薯榔等9里試辦居家關懷訪視、電話問安等服務，今年元月16日獲得市府提供的行動車輛後，更結合智慧測量並連結數位課程平台等增值服務，提供更周全的照顧。

平溪區長曾繁盛說，平溪區人口有4403人，其中老人多達1363人，比例超過30％，因屬山區，各項資源較為匱乏，感謝市府引進行動銀髮俱樂部和相關資源，讓長輩可以就近在地安老，健康樂活。

東勢里長、紫東社區理事長李明宏表示，台北醫學大學附設醫院家醫科主任林章賢每周二也會率醫護人員到社區為長輩看診，汐止國泰醫院護理長賴家敏則為長輩及家屬衛教，解說失智的徵兆和預防，另有動健康種子老師胡智惠帶領長輩一起做平甩功。