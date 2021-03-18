聽新聞
test
0:00 / 0:00
行動銀髮俱樂部開進偏區 K歌、看診、吃大餐一次滿足
由國際獅子會300B2區捐贈的新北市首輛行動銀髮俱樂部車，每周開往平溪9里服務，車上有卡拉OK、線上平台、遠距諮詢等智慧科技設備，搭配隨行的動健康老師、服務人員，提供失智衛教、視訊看診、共餐等服務。里長笑著說，每當車輛開到里內，阿公阿嬤就迫不及待搬椅子坐在車前等候，十分期待。
社會局長張錦麗指出，新北市目標29區、1032里都有銀髮俱樂部，已設置916處，目標2022年達成。對於偏區遠鄉，因幅員遼闊，則推出行動銀髮俱樂部因應，整合各項資源，以外送概念提供到宅服務。
新北市首輛行動銀髮俱樂部委託台灣在地安老推展協會辦理，協會理事長呂子煒表示，去年10月起便在平溪東勢、望古、南山、平湖、新寮、石底、平溪、白石、薯榔等9里試辦居家關懷訪視、電話問安等服務，今年元月16日獲得市府提供的行動車輛後，更結合智慧測量並連結數位課程平台等增值服務，提供更周全的照顧。
平溪區長曾繁盛說，平溪區人口有4403人，其中老人多達1363人，比例超過30％，因屬山區，各項資源較為匱乏，感謝市府引進行動銀髮俱樂部和相關資源，讓長輩可以就近在地安老，健康樂活。
東勢里長、紫東社區理事長李明宏表示，台北醫學大學附設醫院家醫科主任林章賢每周二也會率醫護人員到社區為長輩看診，汐止國泰醫院護理長賴家敏則為長輩及家屬衛教，解說失智的徵兆和預防，另有動健康種子老師胡智惠帶領長輩一起做平甩功。
今年61歲的葉素真從高雄甲仙嫁來平溪40年，在聽了失智預防課程之後感慨的說，母親晚年罹患失智，在姐姐的店裡吃完蛋餅早餐後，一直抱歉說沒帶錢出來，姐姐解釋一番後，才驚覺母親已不認得女兒了，如果早點有失智預防的知識，相信會讓母親過得更安然。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言