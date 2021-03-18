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意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

紅樹林太茂密鳥類無法覓食 新北19日開剪

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市19日將針對淡水河旁約1.05公頃面積的紅樹林做修剪。圖／新北市高灘處提供
新北市19日將針對淡水河旁約1.05公頃面積的紅樹林做修剪。圖／新北市高灘處提供

新北市淡水河一帶近年因紅樹林大幅擴張，影響到棲地生態，為避免棲地物種生存空間被壓縮，新北市明日起將針對八里區車容坊加油站至寶茂萊茵社區段約1.05公頃紅樹林疏伐，預計4月19日前完成，恢復裸灘地環境。

紅樹林一帶因水筆仔廣泛生長，泥灘地陸化形成棲地單一化現象，讓許多棲地動物如鴨科、鷸鴴科等空間逐漸消失，顯示淡水河因紅樹林擴大影響防洪安全及生物多樣性的危機。

為恢復裸灘地環境，新北市明日起會對八里區車容坊加油站至寶茂萊茵社區段非保護區的紅樹林疏伐，總面積約1.05公頃，預計4月19日前完成。

高灘處指出，這次作業以是以人力進場，修剪過於茂密至生態失衡的紅樹林直到跟灘地齊平，並保留紅樹林根系，讓其重新生長。

原先因紅樹林太過茂密，影響到雁鴨科、鷸鴴科等鳥類無法到潮間帶覓食，這次高灘處也與荒野保護協會、八里米倉國小等單位合作，除設置塗鴉告示牌外，施工後也會觀察紅樹林復育及生態狀況，好恢復各物種原生存模式。

紅樹林 淡水河

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