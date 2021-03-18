水肥投入口設蘆洲惹民怨 議員號召里長齊抗議

新北市近期預計在汐止、蘆洲兩處設置水肥投入口，消息一出引發蘆洲地方民意代表反彈，新北市議員李翁月娥今日號召市民、里長到施工預定地蘆洲抽水站抗議，要求環保局要重新評估，是否有非得設在蘆洲的必要。

因台北市去年4月嚴格禁止新北市投放水肥，環保局為解決新北市無投肥站的問題，和水利局持續溝通，討論出在汐止、蘆洲2處抽水站設置投肥口，預計23日開標，決標開工後工期約2個月，希望未來緩解水肥業者的壓力。

環保局表示，增設水肥站工程會交由水利局執行，跟一般民眾認知的水肥處理廠不同，投肥口只是設置管線接到汙水下水道，完工後投放過程全程採密閉式，在也會設置負壓設備避免臭味溢出，將投放水肥影響降到最低。

保新里長黃素秋說，直到近期清潔隊長才跟她說要設投肥口的事，她相信新北市有設置的需要，但無論市府怎麼強調不會有臭味，現在都不能確定，誰能保證設置後的結果如何。

李翁月娥說，她很清楚新北有解決水肥問題的需求，但不是選在蘆洲，既然環保局都能有相關措施，為何不是選在其他區域或是讓水肥車直接運到八里汙水廠，希望環保局與水利局都該重新評估。