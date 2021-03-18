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水肥投入口設蘆洲惹民怨 議員號召里長齊抗議

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
在地保新里長黃素秋擔心在蘆洲裝設投肥口後會對當地居民造成影響。記者張哲郢／攝影
在地保新里長黃素秋擔心在蘆洲裝設投肥口後會對當地居民造成影響。記者張哲郢／攝影

新北市近期預計在汐止、蘆洲兩處設置水肥投入口，消息一出引發蘆洲地方民意代表反彈，新北市議員李翁月娥今日號召市民、里長到施工預定地蘆洲抽水站抗議，要求環保局要重新評估，是否有非得設在蘆洲的必要。

因台北市去年4月嚴格禁止新北市投放水肥，環保局為解決新北市無投肥站的問題，和水利局持續溝通，討論出在汐止、蘆洲2處抽水站設置投肥口，預計23日開標，決標開工後工期約2個月，希望未來緩解水肥業者的壓力。

環保局表示，增設水肥站工程會交由水利局執行，跟一般民眾認知的水肥處理廠不同，投肥口只是設置管線接到汙水下水道，完工後投放過程全程採密閉式，在也會設置負壓設備避免臭味溢出，將投放水肥影響降到最低。

保新里長黃素秋說，直到近期清潔隊長才跟她說要設投肥口的事，她相信新北市有設置的需要，但無論市府怎麼強調不會有臭味，現在都不能確定，誰能保證設置後的結果如何。

李翁月娥說，她很清楚新北有解決水肥問題的需求，但不是選在蘆洲，既然環保局都能有相關措施，為何不是選在其他區域或是讓水肥車直接運到八里汙水廠，希望環保局與水利局都該重新評估。

環保局強調，鄰避設施大家都不喜歡，但新北現在汙水接管尚未達100％，仍有水肥會產生，會選在汐止跟蘆洲是經過充分討論跟專業評估，包括工程、技術都會檢討，希望能做到最好。

環保局欲在蘆洲抽水站（截流站）設置水肥投入口。記者張哲郢／攝影
環保局欲在蘆洲抽水站（截流站）設置水肥投入口。記者張哲郢／攝影
新北市議員李翁月娥（中）反對投肥口設置在蘆洲。記者張哲郢／攝影
新北市議員李翁月娥（中）反對投肥口設置在蘆洲。記者張哲郢／攝影

水肥 汐止

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