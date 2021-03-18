八里纜車興建案 4家廠商有意願投資

新北市八里纜車BOO公共建設招商案日前公開徵詢各企業投資意願及招商意見，市府初估經費至少要9億元，最後共有4家公司自費評估，有意參與投資，最大的憂慮仍聚焦於土地整合、環評、財務問題。新北市觀旅局長張其強表示，市府會盡全力協助整合，提供賦稅優惠申請，增加廠商意願。

八里區富含深厚文化底蘊、自然景緻與商業量能的行政區，且擁有十三行博物館、八里左岸金色海岸、觀音山硬漢嶺自然生態，及台北港產業專區等優勢，但早年人口較少，即便地方不斷有興建懶的聲音傳出，市府也只在研議階段。

但近期八里周邊發展快速，淡海輕軌第一期藍海線已在去年11月15日通車、淡江大橋動工還有八里輕軌也進入綜合規畫階段，內外環境已漸趨成熟，新北市決定採用BOO方式引入民間投資，興建營運八里纜車建設。

根據BOO合作精神，用地、興建及營運均由廠商負責，新北市希望能以此方式來與民間業者合作，目前規畫是將八里輕軌從渡船頭直上觀音山硬漢嶺，路線長約2公里，工程經費初估至少9億元。

去年首次會議中有10多家廠商參與討論，最後共有4家業者有興趣，自行評估相關方案，目前業者提出的擔憂主要仍在於環評問題、公私土地整合還有疫情後的觀光旅客人數是否足以支撐纜車營運。

觀旅局長張其強回應，從國內過去幾條纜車的規畫及營運來看，幾乎只有以BOO模式經營的日月潭纜車是唯一有盈餘的觀光纜車，代表這是可行的。而環評問題牽涉到中央，不過新北市一定會努力協助業者解決土地、賦稅問題，希望能與民間合作建設八里纜車，刺激經濟發展，創造市府、民間、業者三贏局面。