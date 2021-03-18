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質疑新北市府徵收計畫助炒房 新店里民至營建署抗議

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
新北市新店區20多位里民及文化團體今天上午到營建署舉布條抗議。圖／新店溪守護聯盟提供
新北市新店區20多位里民及文化團體今天上午到營建署舉布條抗議。圖／新店溪守護聯盟提供

新北市新店區20多位里民及文化團體，今天上午到營建署舉布條抗議新北市政府近期推動徵收計畫，要將捷運十四張站周遭共計32公頃的土地全面徵收，抗議里民指出，新北市府只給其中2%蓋社會住宅，扣掉道路、公園等設施，市府至少能取得12公頃的土地，其質疑這些土地可能拋售給財團蓋豪宅炒房，認為計畫有問題，強調會抗爭到底。

參與抗議的在地文史工作者施其陽表示，徵收辦理開發要考量公益性」及必要性，新北市府為順利開發十四張，僅以2％的社會住宅來代表所謂的公益性，比例另人質疑，且內政部去年1月與5月關於此案的會議紀錄，都有提及「公益性理由薄弱」，代表新北市府開發十四張不符條件。

施其陽說，這次徵收的土地中，有不少是值得保留的文化建物，例如古墓、過水橋、古厝等，但新北市府認為這些東西並非列冊的文物資產，或是要以「異地紀念」方式取代，根本毫不重視在地人聲音。

里民陳北辰指出，新店陳家在此區經歷4代，曾參與大坪林、十四張的拓墾，這裡許多古厝、古墓都是先人珍貴的歷史，在地人士曾向文化局申請文化資產，卻得到「陳家對地方毫無貢獻，無文資價值」回覆，這次還要將這片土地徵收，很難接受。

新店溪守護聯盟成員梁蔭民說，這個開發案不公不義，以它規劃的公園舉例，公園兩面是捷運機場和莊敬高中高牆，一面是快速道路，與世隔絕，動線令人費解。

梁蔭民說，里民主張大公園化整為零，多設鄰里公園，分佈在區域內生態、水文、歷史的熱點，開發和保存並存；大家沒有反對開發，只是希望政府考慮如何開發。

今天的抗議民眾提出4點訴求，包括公益不足、還我公園、重視歷史、開放參與，質疑市府徵收這些土地後，推估至少有10餘公頃土地可以轉賣給財團蓋豪宅，大有問題。

營建署今天邀請抗議者進入表達訴求，不過里民提出訴求後就被官員請出，里民說，雖營建署官員有表示意見收到，再來會像新北市府城鄉局進行後續討論，不過，若未來沒有滿意答案，將持續抗爭到底。

新北市新店區20多位里民及文化團體今天上午到營建署舉布條抗議。圖／新店溪守護聯盟提供
新北市新店區20多位里民及文化團體今天上午到營建署舉布條抗議。圖／新店溪守護聯盟提供

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