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議員指東區地下街得標金過低 北捷：視狀況調整

中央社 / 台北18日電
台北東區地下街被議員指出有許多店家都拉下鐵門，現場冷清；台北捷運公司17日表示，因部分店鋪租約到期，目前由新承租廠商移交並裝修，預定5月初營運使用。中央社
台北東區地下街被議員指出有許多店家都拉下鐵門，現場冷清；台北捷運公司17日表示，因部分店鋪租約到期，目前由新承租廠商移交並裝修，預定5月初營運使用。中央社

台北市議員日前發現東區地下街許多店面關閉，現場冷清，質疑台北捷運未協助原本得標廠商，且調資料發現，北捷訂得標金比過去低，合約卻長達6年，恐出現爭議，認為需檢討。

對此，台北捷運公司總經理沈志藏表示，會視2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情狀況調整租金，並與新得標廠商洽談如何回饋下游商家。

國民黨北市議員游淑慧日前發現東區地下街許多店面關門，現場冷清。游淑慧與王欣儀今天赴東區地下街會勘，北捷等單位派員陪同。

王欣儀指出，東區地下街一間店面原月租金為新台幣800萬元，新標案為480萬元，數據相差大；北捷1月間完成招商，昨天移交，預定5月營運，造成空窗期。

她說，新合約期限為6年，但若疫情結束後，還以同樣租金給廠商，可能出現爭議，要求回到原標準或重新檢視合約。

游淑慧表示，原得標廠商因難經營才提早解約，北捷卻未輔導、協助原廠商或提供紓困等方式，導致廠商寧支付高額違約金，提前解約。

她說，今天到東區地下街會勘，現場根本沒業者。議員建議北捷檢討合約，並要求新得標廠商提出回饋機制給下游商家。

沈志藏表示，東區地下街原得標廠商，評估當時景氣不錯，每月以800萬元承租一間店面，但業者日前提前解約，決定2月底結束營業。北捷考量市場行情後，訂定出新得標底價為480萬元，後續會檢討合約，並持續協助商圈辦理活動。

北捷官員解釋，新得標租金訂定是參考周遭商圈行情，才從800萬元打折至480萬元。

北捷 東區 游淑慧

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