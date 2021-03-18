企業在八里台北港投資23億 創造600個就業機會

新北市政府今日辦理「台北港特定區第二種產業專用區招商案」投資啟動典禮，包括新竹物流、輝達玻璃等廠商都積極投資，預計投資金額高達23億，可創造600個就業機會，帶動八里經濟發展。新北市長侯友宜表示，此次廠商的投資代表物流業者將與製造業結合，達到相輔相成的的效果，未來淡北道路、淡江大橋完工後，八里將成為發展零接觸經濟的電商、物流、冷鏈等產業技術發展的櫥窗。

八里以往相較於新北市其它地區發展較為緩慢，但隨著美中貿易戰、台商回流等因素，八里開始被廠商注意到，許多業者有意投資，新北市決定開發6、7年前都還是農地的「台北港特定區第二種產業專用區」。

新北市開放招商後，吸引多家業者注意，最後由輝達玻璃及新竹物流搶下標案，投資進駐，投資金額達23億，預計能夠提供當地600個就業機會，盼能將八里打造成新興產業園區。

新竹物流公司將在此設置海運快遞暨北區運轉中心，預計每月可能處理300萬貨件流通，將在此打造冷鏈物流中心、醫藥物流、電商產品自動倉儲中心，使台北港成為國際物流樞紐，同時也協助新北的零接觸經濟發展。

輝達玻璃是一家從事玻璃批發、加工的企業，在新北深耕長達20多年，近年打算從傳統產業轉型跨入高科技產業，要將傳統玻璃研發應用至太陽能面板、液晶電視面板、平板電腦、手機觸控產品、汽車產業，公司希望能藉由這次投資案，在八里深耕，成功轉型，發展新的成長動能。

但地方發展也容易帶來交通問題，新北市議員鄭宇恩說，樂見市府、企業投資八里，為當地注入經濟發展動能，但與此同時，應也要注意到交通狀況，目前的台北港周邊已經很容易塞車，未來企業進駐恐會有帶來更多車流，市府可能要及早提出配套措施，舒緩塞車情形。