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新北校園通APP數位點名 學生請假線上化

中央社 / 新北18日電

新北市校園點名及學生請假數位化APP今天上線，結合學生安全即時通、缺勤管理自動化的效率。沒有手機的家長，仍可維持舊有電話、聯絡簿為孩子請假，預計8月新北國中小全面實施。

新北市府教育局今天表示，「新北校園通APP」系統更新今天上線，增添學生請假線上化、課堂點名數位化、學生安全即時通、缺勤管理自動化4項功能。

教育局表示，家長以APP幫學生請假，經老師APP審核通過回傳家長，全程e化。結合每一班級都配置的平板電腦及無線網路，老師可在平板點名，缺席名單會透過APP推播給行政單位，取代紙本行政流程。

教育局說，學生請假有多種方式，包括聯絡簿請假、電話請假、手機群組系統line請假等多種方式。今天起，增加提供手機微程式App請假，讓家長有多元方式為孩子請假。沒有手機或不願安裝APP的家長，仍可使用舊有的方式請假。

教育局說，學務處收到缺席通知，立刻透過APP推播「學生未到校」訊息到家長手機，同步電話聯繫家長，在最短時間確認學生安全。即時掌握學生動態，了解學生缺席原因。

相關推播的訊息並不會影響家長手機通訊太多的流量。APP推播學生缺席通知，為學校聯繫家長的方式之一，仍會搭配電話通知等聯繫方式。

教育局說，校務管理將更方便有效率，掌握每天有多少學生發燒、居家隔離、居家檢疫，有助於武漢肺炎後疫情時代的防範作業。APP與數位學生證是提供學校安全管理的多元思維，仍需搭配學校制度彈性調整，以建構更安全的校園。

教育局

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