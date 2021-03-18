北投福強陸橋興建逾27年鋼筋膨脹水泥剝落 下週五拆除

位於北市北投區的福強人行陸橋興建於1994年，已逾27年，當時設置立體穿越道路設施，造成高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車市民不便，加上橋身有鋼筋膨脹、混凝土剝落狀況，將定於3月26日晚間11點到27日早上6點進行拆除作業，用路人可提前改道行駛，以避開施工交通管制路段。

新工處工務科科長蕭志龍表示，早年道路交通設施設置是以車行為主，所以在當時設置天橋時，造成高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車市民使用不便，隨著北市人本交通政策發展，加上橋身有鋼筋膨脹、混凝土剝落，且未來會持續發生，而且鄰近路口有劃設行人穿越線及行人專用號誌，地方民眾也支持拆除。

蕭志龍指出，福強天橋拆除前，市容天際線景觀造成視線阻礙，樓梯墩柱占據大部分人行道空間，行人及輪椅族通行動線不良，需行走於馬路上，時常有人車爭道的現象，影響用路人安全。

新工處表示工程將分為三階段進行，3月26日晚上11點到27日早上6點，將進行第一階段拆除作業拆橋體。3月27日到4月2日進行第二階段拆除作業，拆陸橋柱體、樓梯。第三階段進行人行道修復工程，施工期間將派義交及指揮人員引導車輛及行人通行。

新工處提醒，第一階段拆除作業將封閉自大度路3段至自立路間的中央北路4段南北雙向道路，民眾可提早改道，利用自立路、自強路或立功街銜接通行。