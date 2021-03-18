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北市首間老校翻新國中 停車場共構將提供200逾個車位

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
大安國中今舉辦綜合教學大樓新建工程動土典禮，成為台北市第一間整體規劃老校翻新的國中。記者潘才鉉／攝影
大安國中今舉辦綜合教學大樓新建工程動土典禮，成為台北市第一間整體規劃老校翻新的國中。記者潘才鉉／攝影

大安國中今舉辦綜合教學大樓新建工程動土典禮，校友前總統馬英九、前副總統陳建仁等皆出席參與，大安國中表示，預計113年完成校舍翻新，未來綜合大樓將與北市停車管理處共構參建，將設地下停車場二層，提供汽車車位223個、機車車位52個回饋社區，同時也成為台北市首間整體規劃老校翻新的國中。

校長洪錫璿表示，將目前的操場移除為空地後開始興建，待綜合教學大樓新建完成，將學生遷入新大樓教學，再拆除舊校舍，舊校舍則改建為新操場，今日動土儀式後即開始動工，預計112年中旬完成主建築物，113年全部完成老校翻新。

洪錫璿表示，大安國中為民國50年創校，歷史悠久，在規劃舊校翻新時，發現過去興建校舍時並未取得使用執照，為了將來能順利拆除舊校舍，還必須申請使用執照，另外，因為早年土地產權不清，歷任校長持續推動，花了30年才有此次舊校翻新計劃。

「綜合教學大樓」新建工程以地上六層為原則，共有教學空間64間，行政空間20間及公共服務空間，包含廁所、儲藏室、廊道、樓梯、電梯等，合計2萬5235平方公尺。未來校園將依教學需求分區配置，避免不同屬性課程互相干擾。

另外，由於學校地處都市精華地段，停車位不敷使用，未來將與北市停車管理處共構參建，設地下停車場二層，提供汽車車位223個，機車車位52個回饋社區。

台北市副市長蔡炳坤擔任主典，大安國中校友前總統馬英九、前副總統陳建仁等皆出席參與。記者潘才鉉／攝影
台北市副市長蔡炳坤擔任主典，大安國中校友前總統馬英九、前副總統陳建仁等皆出席參與。記者潘才鉉／攝影

北市 停車場

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