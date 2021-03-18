北市引入數位影像分析軟體 可精準判斷肇事車速

台北市交通事件裁決所的行車事故鑑定程序，今年起將肇事車輛行車速度納入必要檢核程序，因此去年引入數位影像分析軟體，以分格畫面精準判斷肇事車速，比過去用地面煞車痕計算車速提高準確度；北市警局也提醒，非當事人主動提供肇事影像協助釐清事故，警方會依傷亡程度發1千元至1萬元的獎勵金 。

據統計，去年車禍事故鑑定案有1675件，其中涉及超速者有114件，占6.8%，約有2成當事人會要求確認對方車速。

交通局表示，過往事故鑑定會依「汽車剎車距離、行車速度及道路摩擦係數對照表」及現場遺留煞車痕、刮地痕及其他痕跡研判車速，但該表格公布許久，且未考慮車型大小、載重，加上不少車輛裝有ABS煞車系統，煞車不會留下痕跡，因此難以換算肇事車速。

為了更精準判斷肇責，交通局去年引入數位影像分析軟體，可分析行車記錄器或監視系統的錄影畫面，該軟體將影像截成30分之1秒一格，加上GoogleMap和北市圖資展示系統，定位車輛行駛距離計算平均車速，今年起將「車速」列入行車事故鑑定之必要檢核程序。

目前裁決所有肇事影像的比例為86%，現今有不少汽機車都會安裝行車記錄器，交通局提醒民眾，若行車記錄器有拍下交通事故，可主動提供影像檔案，經審認有助釐清肇事原因或因此破獲肇事逃逸案件，交通警察大隊依事故傷亡嚴重程度會發1千元至1萬元的獎勵金。

若有多個民眾提供同車禍事故影像，肇事逃逸會以優先提供的民眾發放獎金、傷亡事故以最能判斷肇責的影像發放，若無法分別，則會均分獎金。