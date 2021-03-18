聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡水古蹟博物館推免費「古蹟花」花藝課 今起開放報名
新北市立淡水古蹟博物館將在3月20日下午1點至5點，在淡水日本警官宿舍舉辦「迎春日－拈花惹草趣」活動，今天中午開放到官網報名，淡古表示，民眾可免費參加活動，還安排專業的日本池坊華道老師洪淑娟擔任講師，並免費附贈花材、花器及教學課程。
淡古表示，「迎春日－拈花惹草趣」活動中，最特別的是淡古請洪淑娟加入淡水日本警官宿舍的在地植物「含笑花」及「變葉木」，搭配宿舍屋頂的黑瓦建築，使用灰黑色的花器，以此結合古蹟的特色，再運用一些小巧思，設計一組專屬日警宿舍的花藝創作，獨一無二，非常適合當作居家擺飾。
另外，池坊華道師生為古蹟特別創作的花藝作品限時展覽2天（3/20～3/21），滿滿的古蹟花相當適合花迷來拍照與欣賞。淡古館長黃麗鈴表示，古蹟活化運用的方式有百百種，以民眾所熟知的節慶與節氣為主題發想各種特色文化活動，藉以貼近日常生活，古蹟其實是個很「有藝思」的場域。
淡古表示，民眾可到淡古官方網站報名，每場次15人，分2場，共30人，餘額開放現場報名。為響應環保，參加民眾僅需自行準備提袋，方便把完成的花藝作品攜回即可。更多資訊可上淡古官方網站查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言