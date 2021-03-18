淡水古蹟博物館推免費「古蹟花」花藝課 今起開放報名

新北市立淡水古蹟博物館將在3月20日下午1點至5點，在淡水日本警官宿舍舉辦「迎春日－拈花惹草趣」活動，今天中午開放到官網報名，淡古表示，民眾可免費參加活動，還安排專業的日本池坊華道老師洪淑娟擔任講師，並免費附贈花材、花器及教學課程。

淡古表示，「迎春日－拈花惹草趣」活動中，最特別的是淡古請洪淑娟加入淡水日本警官宿舍的在地植物「含笑花」及「變葉木」，搭配宿舍屋頂的黑瓦建築，使用灰黑色的花器，以此結合古蹟的特色，再運用一些小巧思，設計一組專屬日警宿舍的花藝創作，獨一無二，非常適合當作居家擺飾。

另外，池坊華道師生為古蹟特別創作的花藝作品限時展覽2天（3/20～3/21），滿滿的古蹟花相當適合花迷來拍照與欣賞。淡古館長黃麗鈴表示，古蹟活化運用的方式有百百種，以民眾所熟知的節慶與節氣為主題發想各種特色文化活動，藉以貼近日常生活，古蹟其實是個很「有藝思」的場域。