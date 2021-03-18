侯友宜：新北擬建2投入站 自己水肥自己承擔

新北市長侯友宜今天表示，自己的水肥自己承擔，這是新北市應有認知，新北將興建兩座水肥投入站，將採取封閉型設施不會有臭味，也會與民意代表與里民溝通，盼望體諒與包容。

新北市水肥以往運往台北市迪化污水廠處理，台北市前年4月1日禁止外縣市水肥進廠，雙北爆發「水肥大戰」，新北規劃於蘆洲污水截流站、汐止污水抽水站設置2處水肥投入站。

侯友宜今天主持八里產業園區招商記者會後接受媒體聯訪時指出，新北要有認知自己的水肥自己承擔，會與民意代表與里民不斷溝通，且投入站設施為密閉型不會有臭味，盼望體諒與包容讓新北市往前持續發展。

新北市政府環境保護局發言人孫忠偉今天向中央社記者表示，蘆洲與汐止兩處預計興建的投肥站，本來就已經是污水處理設施，處理已接管的污水。現在水利局多設置投放孔接受投肥，將來以預約制方式納入管理，不會有迪化污水處理場的水肥車排隊入場狀況。

孫忠偉說，將於23日開標的蘆洲、汐止密閉式水肥投入站，會加上除臭設備，並與外界隔絕，讓水肥車不是露天操作；且兩處設施周邊並沒有緊鄰住宅區，將來也會採取收費方式處理新北市自己的水肥。

他表示，汐止污水抽水站日前已經試運轉，投放並未接管至污水下水道的公共廁所水肥。環保局會與水利局充分合作，日前也將相關資訊製作「懶人包」，公布在環保局的臉書（Facebook）粉絲專頁，與民眾溝通。

新北市環保局指出，新北市污水下水道接管率目前達66.65%，但仍有住戶需抽取水肥，在全市接管率達到100%前，水肥投入站是必要設施。

環保局表示，在蘆洲污水截流站、汐止污水抽水站兩座既有的污水下水道廠新建水肥投入口，等於是將水肥回歸污水處理系統。