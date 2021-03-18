白晝之夜、台北燈節移師士林救觀光 柯文哲：當然有用

為帶動士林、北投商機，台北市長柯文哲已拍板，2022台北燈節、白晝之夜等大型活動，將在士林北藝周邊舉辦，要將百萬人潮帶進士林商圈，振興士林夜市觀光。對此，柯文哲上午參加士林區里長座談，對於台北燈節、白晝之夜能否救士林夜市的觀光？柯文哲說「當然有用」。

台北市副市長蔡炳坤指出，白晝之夜今年在北投舉行，明年移師士林，配合明年北藝開幕。至於台北燈節，路線已經有規劃，市府已經做了幾次探勘，考慮台北燈節帶來的人，和士林夜市結合，達到綜合的效益。

至於台北燈節的範圍，蔡炳坤指出，將以捷運劍潭、士林、芝山站，形成一個三角形，北藝為三角點的中心，也就是搭捷運賞燈的概念，也可避免太多車子進來。