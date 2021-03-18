快訊

下個旅遊泡泡國家？陳時中點名新加坡 正在研議中

社工查訪叫不醒 瘦弱街友一早陳屍北市館前路騎樓

白晝之夜、台北燈節移師士林救觀光 柯文哲：當然有用

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午參加士林區里長座談。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加士林區里長座談。記者楊正海／攝影

為帶動士林、北投商機，台北市長柯文哲已拍板，2022台北燈節、白晝之夜等大型活動，將在士林北藝周邊舉辦，要將百萬人潮帶進士林商圈，振興士林夜市觀光。對此，柯文哲上午參加士林區里長座談，對於台北燈節、白晝之夜能否救士林夜市的觀光？柯文哲說「當然有用」。

台北市副市長蔡炳坤指出，白晝之夜今年在北投舉行，明年移師士林，配合明年北藝開幕。至於台北燈節，路線已經有規劃，市府已經做了幾次探勘，考慮台北燈節帶來的人，和士林夜市結合，達到綜合的效益。

至於台北燈節的範圍，蔡炳坤指出，將以捷運劍潭、士林、芝山站，形成一個三角形，北藝為三角點的中心，也就是搭捷運賞燈的概念，也可避免太多車子進來。

白晝之夜 柯文哲 夜市

延伸閱讀

北市101大樓陷空汙鎖雲霧？柯文哲：只是空氣中水氣多

台北燈節、白晝之夜 明年移師士林

賴陳柯鄭同台！賴清德、柯文哲兩握手 陳時中撇沒呼聲高

影／賴清德與柯文哲、鄭文燦、陳時中出席寧夏夜市餐會

相關新聞

白晝之夜、台北燈節移師士林救觀光 柯文哲：當然有用

為帶動士林、北投商機，台北市長柯文哲已拍板，2022台北燈節、白晝之夜等大型活動，將在士林北藝周邊舉辦，要將百萬人潮帶進...

北市設多元支付停車場 車牌綁定APP進出場自動繳費

台北市公有停車場開始建置智慧化多元繳費系統，在全市59處公有停車場中，28處已建置完畢，民眾可透過PayTaipei A...

收購高麗菜做公益 議員何博文捐贈號召惜食

新北市議員何博文近期收購高麗菜，除先前用發票換高麗菜捐給公益單位，今日他也前往板橋惜食廚房捐出60顆高麗菜。何博文表示，...

蘆洲、汐止蓋水肥投入站爆爭議 侯友宜 ：會多溝通

新北市近期將新增兩處水肥投入站，選址在蘆洲、汐止，引發兩地居民強烈反彈。新北市長侯友宜今日受訪時表示，新北的水肥要自己承...

被指與民爭利 住都中心釋疑

新北市住宅及都更中心年初成立後，以半官方立場擔任都更實施者角色，並以收費方式提供民辦都更服務，但不動產業者質疑政府與民間...

大巨蛋僅事故地全民監工 議員質疑

大巨蛋10日被爆出鋼筋掉落工安事件後，北市表示將架設即時影像轉播達到「全民監工」。原本預計3月15日遠雄集團要與市府協商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。