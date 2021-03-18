北市設多元支付停車場 車牌綁定APP進出場自動繳費

台北市公有停車場開始建置智慧化多元繳費系統，在全市59處公有停車場中，28處已建置完畢，民眾可透過PayTaipei APP綁定車號，進出停車場皆可以車牌辨識自動扣款，或是前往繳費機繳費，此外，還能在繳費機查詢積欠在北市的停車費，一併繳納。

根據北市交通局統計，多元支付停車場進出場時間，比靠悠遊卡感應節省56%、票卡減少76％的進出時間，大大降低碳排放。

台北市停管處建置多元支付停車場，預計今年底會把59處公有停車場的智慧服務系統建置完畢，包括自動辨識進出汽機車車牌、自動開閘門、結合APP進出停車場可自動扣款，一個會員帳號可綁定的汽機車牌數量沒有上限，目前有90萬名會員。

另外，停車場內還設置多元繳費機，除了能以現金、悠遊卡或刷卡支付，還能查詢路邊停車積欠的停車費用，當場繳費，民眾可以不用再到管理室即可同時查詢繳納路外及路邊停車費。

透過自動車牌辨識進出停車場，不刷卡不取票、免開窗、免頭手伸出車外，免去機車族穿脫雨衣、手套按鈕或找悠遊卡的困擾，避免衍生的危險，像是不小心採油門、票卡掉落等事故時有所聞。