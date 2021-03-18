紅猴「男道」回家了 北市動物園蘋果誘惑奏效

台北市立動物園紅猴「男道」15日趁保育員打開欄舍時脫逃，好消息是今天在其中一個誘捕籠找到牠，裡面的蘋果等食物也被吃光，預計下週給「男道」安排全身麻醉健檢。

「男道」是8歲又7個月大的雄性紅猴，日前趁保育員疏忽沒有將插銷插緊的空檔脫逃，因為紅猴是靈長類動物中移動最迅速、跑得最快的物種，又擅長爬樹，「男道」一下子就消失在樹林中。

動物園一方面調派人力從不同路線大規模搜山，另一方面在牠可能出沒的地點設置誘捕籠和紅外線自動照相機。

今天上午8時40分左右，動物園發現其中一個誘捕籠成功捕獲「男道」，立即送到檢疫救傷中心，由獸醫師掃描晶片確認及檢查「男道」身體狀況。

動物園說「男道精神狀況不錯、只是有點緊張，目前先留置觀察，預計下週安排全身麻醉健檢。

動物園表示，「男道」脫逃後的第二天，搜捕大隊曾在環園道路上發現牠的蹤跡，昨天傍晚溫帶動物區保育員發現「男道」在樹林內徘徊，立即呼叫同仁前往圍捕。

但因動物的個性容易緊張、動作又很敏捷，搜捕大隊安排一組人先在樹林外拉起封鎖線，避免動物越過山頭，另一組人則進入樹林內搜索。

動物園指出，「男道」或許是發現周遭的動靜，蟄伏在某處不敢移動，保育員若持續逼近，容易使動物發生緊迫，加上天色變暗，搜捕大隊決定先撤離大批人力，讓動物能夠放鬆警戒，並在樹林中加設三組誘捕籠，裡面擺放新鮮的蔬果，希望吸引「男道」前來取食，果然奏效。