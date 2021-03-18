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收購高麗菜做公益 議員何博文捐贈號召惜食

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市議員何博文（左3）捐贈高麗菜給惜食廚房希望幫助更多弱勢。記者張哲郢／攝影
新北市議員何博文（左3）捐贈高麗菜給惜食廚房希望幫助更多弱勢。記者張哲郢／攝影

新北市議員何博文近期收購高麗菜，除先前用發票換高麗菜捐給公益單位，今日他也前往板橋惜食廚房捐出60顆高麗菜。何博文表示，他只是盡綿薄之力，惜食廚房每天發送近4百個便當關懷弱勢，這些志工才是真正功臣。

惜食廚房現址過去是台北市閒置空間，在惜食台灣行動協會進行活化後，去年2月惜食廚房正式完工，當時適逢疫情爆發初期，從去年3月到6月惜食廚房每天都送餐至雙北各大醫院，今年部桃事件爆發後也持續維持送餐約半個月。

惜食台灣行動協會秘書長羅明峰指出，平時惜食廚房都會準備愛心便當照顧弱勢族群，成員幾乎都是志工，平均每日提供近4百個便當照顧雙北各里民。

何博文表示，惜食廚房長期發送便當，這是很好的愛心分享，利用這次高麗菜盛產，可能有些賣相沒那麼好但很新鮮的高麗菜，可以透過捐給惜食廚房避免浪費。

何博文服務處統計，這批高麗菜收購約360顆，有部分拿去做發票換高麗菜活動，約60顆捐給惜食廚房，未來預計會收購更多高麗菜來做公益。

高麗菜 便當

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