蘆洲、汐止蓋水肥投入站爆爭議 侯友宜 ：會多溝通

新北市近期將新增兩處水肥投入站，選址在蘆洲、汐止，引發兩地居民強烈反彈。新北市長侯友宜今日受訪時表示，新北的水肥要自己承擔、面對，我們會與里民再溝通，讓新北市不斷前進，也希望水肥站的投入，能夠創造雙贏，帶動地方發展。

台北市前年4月1日禁止外縣市水肥進場，導致雙北發生「垃圾大戰」，新北市近期計劃在境內設置兩處水肥投入站，預計近期啟用，結果地點公佈，確定是在蘆洲、汐止，導致居民不滿，認為根本沒有溝通，就強行將嫌惡設施放在他們家旁，希望市府給個解釋。

「侯市長不是很重視和地方溝通嗎？先斬後奏不尊重民意」新北市議員李坤城說，市府要在4月投放，但卻到準備動工了，地方民代才得知消息。另新北市議員李翁月娥也將在今日下午邀請蘆洲區長、里長、市民至蘆洲抽水站抗議。

侯友宜回應，新北市的水肥要自己承擔，自己面對，這是身為新北市民要有的認知，我們會跟里民、民代做好溝通，也希望大家包容，讓新北市不斷發展。

侯友宜表示，這個水肥投入站都是封閉型接管，不會有任何錯位，市府希望用多溝通的方式，讓里民能夠了解，因為水肥站的投入，創造雙贏，帶動區域發展。