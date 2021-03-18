快訊

下個旅遊泡泡國家？陳時中點名新加坡 正在研議中

社工查訪叫不醒 瘦弱街友一早陳屍北市館前路騎樓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘆洲、汐止蓋水肥投入站爆爭議 侯友宜 ：會多溝通

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市將在蘆洲、汐止設水肥投入站，引發爭議。侯友宜表示，會持續與地方溝通，盼能創造雙贏。記者張睿廷／攝影
新北市將在蘆洲、汐止設水肥投入站，引發爭議。侯友宜表示，會持續與地方溝通，盼能創造雙贏。記者張睿廷／攝影

新北市近期將新增兩處水肥投入站，選址在蘆洲、汐止，引發兩地居民強烈反彈。新北市長侯友宜今日受訪時表示，新北的水肥要自己承擔、面對，我們會與里民再溝通，讓新北市不斷前進，也希望水肥站的投入，能夠創造雙贏，帶動地方發展。

台北市前年4月1日禁止外縣市水肥進場，導致雙北發生「垃圾大戰」，新北市近期計劃在境內設置兩處水肥投入站，預計近期啟用，結果地點公佈，確定是在蘆洲、汐止，導致居民不滿，認為根本沒有溝通，就強行將嫌惡設施放在他們家旁，希望市府給個解釋。

「侯市長不是很重視和地方溝通嗎？先斬後奏不尊重民意」新北市議員李坤城說，市府要在4月投放，但卻到準備動工了，地方民代才得知消息。另新北市議員李翁月娥也將在今日下午邀請蘆洲區長、里長、市民至蘆洲抽水站抗議。

侯友宜回應，新北市的水肥要自己承擔，自己面對，這是身為新北市民要有的認知，我們會跟里民、民代做好溝通，也希望大家包容，讓新北市不斷發展。

侯友宜表示，這個水肥投入站都是封閉型接管，不會有任何錯位，市府希望用多溝通的方式，讓里民能夠了解，因為水肥站的投入，創造雙贏，帶動區域發展。

水肥 侯友宜

延伸閱讀

重啟核四公投議題 民進黨：侯友宜態度閃躲

新北首場就博會今起跑 提供超過3300個就業機會

影／民進黨要求表態核四重啟 侯友宜：立場沒有改變過

慰問蘇花公路車禍傷者 侯友宜：非常難過

相關新聞

白晝之夜、台北燈節移師士林救觀光 柯文哲：當然有用

為帶動士林、北投商機，台北市長柯文哲已拍板，2022台北燈節、白晝之夜等大型活動，將在士林北藝周邊舉辦，要將百萬人潮帶進...

北市設多元支付停車場 車牌綁定APP進出場自動繳費

台北市公有停車場開始建置智慧化多元繳費系統，在全市59處公有停車場中，28處已建置完畢，民眾可透過PayTaipei A...

收購高麗菜做公益 議員何博文捐贈號召惜食

新北市議員何博文近期收購高麗菜，除先前用發票換高麗菜捐給公益單位，今日他也前往板橋惜食廚房捐出60顆高麗菜。何博文表示，...

蘆洲、汐止蓋水肥投入站爆爭議 侯友宜 ：會多溝通

新北市近期將新增兩處水肥投入站，選址在蘆洲、汐止，引發兩地居民強烈反彈。新北市長侯友宜今日受訪時表示，新北的水肥要自己承...

被指與民爭利 住都中心釋疑

新北市住宅及都更中心年初成立後，以半官方立場擔任都更實施者角色，並以收費方式提供民辦都更服務，但不動產業者質疑政府與民間...

大巨蛋僅事故地全民監工 議員質疑

大巨蛋10日被爆出鋼筋掉落工安事件後，北市表示將架設即時影像轉播達到「全民監工」。原本預計3月15日遠雄集團要與市府協商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。