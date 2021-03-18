新北高雄YouBike將不再免費 前30分鐘自付5元

新北、高雄市為鼓勵搭乘公共運輸、落實使用者付費，分別將自30日及4月起取消YouBike前30分鐘免費，改為民眾自付5元。

但新北轉乘大眾運輸與使用1280定期票者，仍享原本優惠，而高雄市使用者如果再轉乘大眾運輸持一卡通於扣款時可折抵5元，也形同前半小時享免費。

根據新北市政府交通局調查分析，約96%的YouBike使用者於30分鐘內還車，且有高達75%以上會轉乘捷運、公車等大眾運輸，顯示YouBike已扮演大眾運輸第一哩或最後一哩接駁重要角色。

目前新北市YouBike計有652站、車輛數2萬625輛，平均每日使用高達10萬人次，但每年約需耗費新台幣3億元補貼，被新北市審計處要求檢討，落實使用者付費的公平性。

新北交通局綜合規劃科長吳政諺指出，台北市早在民國104年即調整YouBike前30分鐘免費措施，為減少租借不到的困擾，並鼓勵民眾多加利用大眾運輸，使用大眾運輸轉乘及購買1280元定期票使用者，仍享有YouBike前30分鐘免費騎乘優惠。

至於非搭乘大眾運輸轉乘接駁需求者，自30日起，調整為民眾自付5元、市府補貼5元。

高雄市政府交通局長張淑娟今天指出，YouBike前半小時10元收費是既定的標準，因為過去鼓勵民眾使用，由市府全額補貼；4月起恢復收費，但為減輕使用者負擔，市府續編列預算補助前半小時5元，其餘費用使用者自付。

高市交通局表示，市府續鼓勵多使用綠色運具，只要持一卡通使用YouBike轉乘大眾運輸，或先騎乘YouBike轉捷運、輕軌、公車或渡輪都能從扣款中再折抵5元，形同前半小時也免費。

高雄市YouBike去年7月正式營運，目前每月逾百萬人次使用；全市有894租賃站，提供8660輛自行車服務。