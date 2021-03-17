大巨蛋全民監工 北市：僅限光復南路部分工程

大巨蛋近光復南路工地日前發生工安事件，台北市長柯文哲10日宣布將要求遠雄讓全民監工。北市府今天表示，僅要求遠雄針對發生工安事件的工程架攝影機，這幾天就會完工、上線。

俗稱大巨蛋的台北文化體育園區7日上午發生工安事件，在光復南路一段的車行地下道工程因下游承包商用挖土機當起重機吊掛鋼筋，用的鋼索強度又不夠，導致鋼筋籠從空中掉落地面。

這起工安事件雖無人車傷亡，但直到10日上午才曝光，北市議員徐巧芯更發現建管處等相關單位毫不知情，連施工日誌都拿不出來。

台北市副市長黃珊珊隨即舉行記者會說明，晚間則與台北市長柯文哲一同在臉書發文宣布未來大巨蛋將架設即時影像轉播，要從不同角度記錄工程狀況，讓全民監工、落實公開透明。

台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩今天對於即時影像轉播的架設進度表示，因為大巨蛋是BOT案，就市府的角度而言就跟民間工程一樣，沒有立場管這麼嚴，只能「建議」而不是「命令」遠雄架設攝影機。

陳世浩說，昨天已經與遠雄開會討論過，遠雄同意架設即時影像轉播系統，明天會再跟遠雄開會研議建置系統的地點以及時程等相關細節，預計這幾天就能完工、上線，讓全民監工。

不過陳世浩坦言，目前要求遠雄架設即時影像轉播系統的工程只有發生工安事件的光復南路一段車行地下道工程，其他因為大巨蛋的5棟建築體都完成了，只剩下內部裝修的部分，就不會要求遠雄做即時影像轉播。

根據台北市政府大巨蛋公開資訊專頁，光復南路一段車行地下道工程即去年11月20日開始的「光復南路（市民大道五段至忠孝東路四段）路型改善工程」，預計明年2月17日完工。