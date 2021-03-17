貢寮水梯田復育有成 「遇見雞母嶺」粉專當助力

貢寮區美豐里山區的雞母嶺水梯田，因發展沒落，三、四十年的農地變為次生林，透過在地農夫蕭學苑、蕭學勇兩兄弟推動，與豐珠中學六年來的無毒種稻體驗課程，讓水梯田有復甦的契機，今(17)日舉行祈福春耕活動，蕭姓兄弟倆開設「遇見雞母嶺」粉專，希望民眾參與志工或導覽體驗，幫助雞母嶺恢復往昔綠意盎然的梯田風貌。

田野管理人蕭學勇表示，貢寮區的水梯田已有兩百多年歷史，雞母嶺從民國78年開始廢耕以後，長出許多次生林漸漸看不到梯田樣貌，要復育水梯田，首先得將雜木鋸掉，引水進梯田，並把泥土打成泥漿，才會有蓄水的功能，確定能蓄水才可以開始插秧，感謝豐珠中學六年來與這片土地貢獻心力，希望今年在土地公庇佑下，無毒農業能有好的收成。

豐珠中學校長陳紅蓮表示，雞母嶺的環境非常特別，不僅走路二十分鐘能到海邊的金沙灣，一旁更有淡蘭古道北路的楊廷理古道吸引不少遊客前來，近年來「遇見雞母嶺」透過粉專邀請民眾參與志工一同復育水梯田，加上學生六年持續復育的一分地，總共約兩分地的水梯田已持續蓄水種值，從整地、插秧、挲草、收割、包裝、慶賀，學校除了每年收穫天然無毒的「豐珠米」，學生也學會完整做好一件事，女學生們不僅克服了對田間生物的恐懼，更能瞭解在地珍貴的文史遺產「水梯田」和古道文化。