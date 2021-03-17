新北輔導塭仔圳搬遷 募集老照片留土地記憶

新北市府地政局今天表示，塭仔圳重劃第一區計畫或已搬遷者達8成，預計6月進入所有權人點交高峰期，將進場拆除。另將募集「塭厝的記憶」老照片，讓土地留下往日回憶。

新北市府地政局長康秋桂今天下午在記者會表示，新泰塭仔圳市地重劃案如期推進，市長侯友宜在今天的新北市政府市政會議中，還不斷叮嚀開發市地重劃，攸關翻轉北部重鎮的成敗，應全力以赴。

康秋桂說，自去年11月組跨局處塭仔圳輔遷小組，提供媒合用地、輔導就業、搬遷寺廟、救助中低收入戶等協助，實地走訪塭仔圳重劃第一區（新莊中正路以北地區），共出動1萬餘人次。

地政局重劃科長李先智表示，逐一訪視塭仔圳第一區內之工廠、宮廟、住家等，掌握區內居民及相關業者遷移意願、用地需求與困難點，經統計區內總計有3386處地上物，目前有搬遷計畫及已搬遷者達8成，預計6月至8月會進入所有權人點交高峰期，將由工程廠商進場拆除。

地政局表示，塭仔圳第一區地上物補償費、救濟金已發出約新台幣32億元，尚未領取金額約36億元，將於24日至26日於新莊區公所發放第二批補償費及救濟金。

地政局表示，舉辦「塭厝的記憶」老照片募集，讓土地開發不止展開新局面，更希望留下往日回憶，活動將於4月30日截止，民眾可以上臉書（Facebook）粉絲專頁或官網查詢。