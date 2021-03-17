假日車流大 石門尖鹿里長盼整頓路口秩序

石門區台二線與中山路靠近石門國小的交會處，是一個臨彎道的大路口，假日觀光車流量多，又有不少店家聚集於此，而車流量日益增多，為了顧及交通順暢，里長邱朝欉向交通局提議增設號誌與標誌來整頓秩序，讓假日來到石門觀光的用路人，行車用路更有保障。

尖鹿里長邱朝欉說，臨彎道的大路口，除了台二線的中央路與公所前方的中山路交會外，可以見到便利商店旁還有一條路可以供車輛通行，不過以往都沒有號誌控管，出入車輛全憑自我判斷，現在爭取增設三色號誌燈，用路人有所依據，另外台二線往淡水方向還有迴轉堵塞交通問題，現在也掛上了假日限時段禁止迴轉標誌。

也因為多數的商家都開設在台二線往金山方向的路側，因此在這個彎道等待迴轉的車輛多，假日車流一多更是阻礙交通，現在假日8到20時禁止迴轉，里長期待透過路口的整頓能夠讓交通秩序更順暢，民眾用路人來到石門觀光更盡興也安全有保障。