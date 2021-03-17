新北金山為農林漁牧重鎮 五月普查起跑籲合作

新北市金山區農林漁牧業普查所於金山區公所大門口辦理揭牌儀式，由金山區長廖武輝、主計處副處長廖素娟、15位里長及普查員共同揭牌，宣告金山區農林漁牧業普查所正式成立，而普查作業也將於五月開跑為期兩個月，區長廖武輝邀請農林漁牧戶一起與普查員合作，將普查作業順利完成。

金山區長廖武輝說，五年一次的農林漁牧普查將於五月一日開跑，而北海岸地區的金山區為農林漁牧重鎮，邀請區內的農林漁牧戶在5月1日到6月底的兩個月期間，一起與普查員合作，將普查作業順利完成。

新北市主計處副處長廖素娟指出，全新北市共有45368戶的農林漁牧戶，而金山區就佔有1520戶，副處長也期待透過五年一次的農林漁牧普查，讓政府在訂定未來的國土規劃及農業政策能夠更貼近民眾的需求。

在正式普查時，普查員將會遵守普查「3不2會」原則，普查員不會洩漏個人資料給任何人、普查員不會詢問與普查表無關的資料、普查員不會要求提供帳號或存摺，此外普查員會穿著背心及配戴普查員證、普查員會遞送致受訪戶函，請農林漁牧戶留意並一起支持全國性農林漁牧業普查作業。