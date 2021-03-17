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新北三環六線完工時間曝 侯友宜：車站密度超越東京首爾

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
淡海輕軌第一期藍海線於2020年底通車。圖／新北市捷運局提供
淡海輕軌第一期藍海線於2020年底通車。圖／新北市捷運局提供

新北捷運局今於市政會議專題報告時指出，2030年將完成三環六線9成建設；市長侯友宜表示，屆時平均每十萬人享有3.8座車站，密度可超越東京、首爾，並藉由捷運土地開發，引入上千億投資，創造超過6500個工作機會。不過三峽龍埔捷運機廠站附近地主組織自救會，抗議市府低價收購再以捷運聯開獲取暴利，「宛如美河市翻版」，另捷運沿線開發也恐對環境造成破壞。

捷運局長李政安指出，安坑輕軌預計明年完工通車、三鶯線預計2023年、萬大中和線預計2025年；新北樹林線及環狀線南北環也將於今年中旬發包施工，預計2028及2029年完工；汐東線目標今年7月底前提送綜合規劃報告，待中央核定後由新北自行興建。預計2030年新北捷運路網可達169公里、154座車站，銜接全市19個行政區。

侯友宜表示，未來十年是新北軌道建設高峰期，也是全台灣最大規模的軌道建設，讓新北脫胎換骨，更帶動北台灣一千萬人口大發展。十年興建完畢後，每10萬人有3.8座車站，「超越東京3.1、首爾3、新加坡2.2座，變成亞洲最崛起的一個國際大都市。」

捷運局表示，目前淡海輕軌、新北環狀線、安坑輕軌、三鶯線及新北樹林線已規畫30處土地開發基地，預估開發樓地板面積約179萬平方公尺，可引入1210億元投資，提供超過6500個工作機會，同時挹注捷運建設自償性經費250億元。

不過三峽龍埔里自救會指出，捷運機廠站當初以捷運設施用地徵收，去年5月卻變更為捷運開發區，形同低價收購再以捷運聯開案獲取暴利，宛如美河市翻版。另也有民眾憂心，捷運沿線開發將徵收農地、綠地公園，對環境造成破壞。

捷運局回應，機廠用地協議價購依土地徵收條例採市價評估，有別於美河市聯合開發案以公告現值加成補償，初步評估開發後，地主權益可增值6成以上，目前達成協議地主約8成參與或保留開發權利，2成領取土地補償款。

此外，捷運土地開發須完成都市計畫變更及環境影響評估報告，經主管機關審查通過才能接續推動，並基於公益性、必要性及合理性，在車站出入口、通風井及機廠用地興建捷運設施兼具開發大樓，以大眾運輸為導向，建構城市發展。

安坑輕軌安心橋為全國最長跨距軌道橋。圖／新北市捷運局提供
安坑輕軌安心橋為全國最長跨距軌道橋。圖／新北市捷運局提供
三鶯線跨國道三號路段。圖／新北市捷運局提供
三鶯線跨國道三號路段。圖／新北市捷運局提供
新北市長侯友宜今主持市政會議。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今主持市政會議。記者吳亮賢／攝影

捷運 淡海輕軌 新北 侯友宜

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