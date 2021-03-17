議員質疑YouBike年淨賺8400萬 北市收不到錢

北市議員許家蓓今天指出，108年北市YouBike稅後淨利為8400萬元，卻沒有繳交權利金，要求市府盡快檢討。交通局表示，目前正與廠商重新議約，將確保不再出現收不到錢的情況。

民進黨籍北市議員許家蓓表示，市府與YouBike廠商從民國101年起簽約，當時規定營運收入達新台幣7000萬元以上、每年度租借車次轉換率達到250%以上，廠商應繳納營運收入金額15%當營運權利金。

許家蓓說，雙方108年重新議約後，營運收入規定從7000萬元提高到3.6億元，市府當時明顯評估錯誤，因當年廠商營運收入為3億5000多萬元，未達到3.6億元門檻，所以即便廠商稅後淨利達8400萬元，仍不須繳權利金給市府。

許家蓓表示，市府應替市民爭取更多權利，但現在面臨YouBike1.0和2.0系統無法轉換，市府要先全數汰換1.0，並重新投入經費建置2.0，等建置完成後，才能跟廠商重新議定收取權利金方式。

許家蓓要求市府總檢討YouBike過去10多年執行狀況，盡快研議權利金收取方式，否則損失最多的是北市府與市民。

交通局運輸管理科科長廖苑伶表示，107年底重新議約時有委託財務公司及學者專家評估，當時認為108年後YouBike每年營業額應可超過3.7億元，不過因為轉乘優惠及公共運輸定期票的關係，雖然民眾使用率提升，但單次租借收入變少，導致整體營運收入沒達到預期，所以沒收到權利金。

廖苑伶強調，這次契約期限到110年並保留後續擴充權利，目前正與廠商重新協議契約中有關權利金的部分，朝固定權利金加超額權利金方向擬定，確保不會再出現收不到錢的情況。