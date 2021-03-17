推廣「青春山海線」品牌及伴手禮 新北與ELLE合作拍微廣告

新北市政府為推廣「青春山海線」旅遊品牌及限定伴手禮，觀光旅遊局、經濟發展局及統一超商合作第二波伴手禮滿額贈活動，並首次與時尚雜誌ELLE合作以「旅行的快樂自己給」為題拍攝微廣告，將青春山海線的山、海、花，潮級風味一覽無遺。

觀旅局表示．青春山海線是新北近年積極推動的新興觀光旅遊品牌，從八里、淡水一路到貢寮三貂角的海岸線，橫跨8個行政區，不僅擁有最美麗的北海岸及東北角海岸線，沿線的各個小鎮也有各自獨特的人文風情及旅遊秘境，再加上完善建置的自行車道，讓這條旅遊線不只有夏天衝浪、玩水，還可以用自行車來一場賞花加野餐的體驗旅行。

首次與新北市政府合作旅遊品牌推廣的時尚雜誌ELLE表示，新北市擁有許多連外國人都羨慕的美景，有一種車程1小時就能瞬間從城市登出的旅行感。此次參與微廣告拍攝的女主角王禹舒，曾演出MV、電視劇《人際關係事務所》、電影《王牌教師麻辣出擊》等作品，跟著微廣告的拍攝，也同時解鎖了自我的單車挑戰清單。

王禹舒分享，其實騎自行車沒有想像中難，一路從石門到三芝海岸的雙灣自行車道，與海並行的騎乘經驗，能細細品嚐以前沒注意過的山海景緻，發現有點挑戰性的旅行讓回憶更加深刻。新北特別推薦的沙灘野餐，她自己也非常喜愛，非常享受在海邊放空的時光，是春天最時髦的旅行規劃。王禹舒擔綱演出的微廣告將於3月18日同步在新北觀旅局官方粉絲頁「新北旅客」及ELLE平台首播。