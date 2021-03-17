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北市商圈拚數位轉型 讓電商平台有「人的溫度」

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊與參與「數位轉型」的商圈、店家。記者鍾維軒／攝影
台北市副市長黃珊珊與參與「數位轉型」的商圈、店家。記者鍾維軒／攝影

受疫情影響，北市商圈店家實體經營模式面臨挑戰，各大商圈都在追求轉型，北市商業處於去年推動「數位轉型升級」，今舉辦成果發表，像是利用VR技術打造展示間，民眾免出門就能逛店鋪購買商品，或是利用直播、Podcast行銷自家產品，還有專人解說，讓電商不只是電商。北市副市長黃珊珊表示，數位轉型就是要把人的溫度、服務價值呈現在網路上，讓顧客感受「有溫度的服務」。

以八德商圈為例，商業處導入「直播電商」，協助商圈店家拓展多元行銷管道，並透過直播銷售培訓及實務操作課程，培養提升店家經營者基本的數位零售直播技能；北車後站商圈則是應用VR技術打造展示間，讓消費者如親臨現場，還有線上人員導覽與商品介紹。

另外，像是公館商圈，商業處就協助建立「臺大公館商圈LINE@」，串聯「台北通App」及「集點樹App」上架店家優惠券，並導入公館點推出「2021臺大公館商圈集點趣」活動，形成再消費循環機制，吸引顧客上門。

艋舺服飾商圈也製作「電子型錄」，並設計消費者以線上連結「到店看貨/取貨」的功能服務，培養店家經營者電子型錄製作能力及商品上架的數位編輯技能，提升商圈競爭力。

黃珊珊表示，促進商圈發展本來就是市府的工作，每年都有編列6千萬到7千萬的預算，去年因為疫情關係，因此著重在「數位轉型」，今年還會再編列預算，向議會爭取，畢竟還是需要專業團隊協助商圈轉型。

「把人的溫度、服務業價值做出來，有溫度的服務」黃珊珊說，數位轉型不只是商品電子化，有電商平台就好，她舉例，顧客想要購買電腦產品，但不清楚規格行號，就能夠透過網路直播聽店家介紹，不用到實體店面，就像是到百貨公司購物，會有服務人員介紹產品，增加購買意願，讓電商平台也有人的溫度。

黃珊珊透露，每年訂定商圈策略地圖，都會設定KPI，像是輔導的商圈樹、辦理活動場刺、參與人數，以及商業價值提升率，這些都會訂很細，店家也很認真執行，每年KPI都會越訂越高，努力達成目標；就盼能號召更多商圈與店家參與，共同邁向數位創新及轉型升級，以創造新價值與建立永續經營優勢，進而帶動商業發展。

商業處協助建置LINE官方帳號及會員系統，並串接線上外帶外送點餐系統，增加線上銷售通路。記者鍾維軒／攝影
商業處協助建置LINE官方帳號及會員系統，並串接線上外帶外送點餐系統，增加線上銷售通路。記者鍾維軒／攝影
店家拚數位轉型，建置形象官網，以增加線上銷售通路，打造品牌網店。記者鍾維軒／攝影
店家拚數位轉型，建置形象官網，以增加線上銷售通路，打造品牌網店。記者鍾維軒／攝影

網路直播 電商 黃珊珊

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