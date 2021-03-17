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台南5千坪「大旺夜市」遭退回申請 業者駁：一切合法

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南東區平實營區將設置「大旺夜市」，引發熱議。記者鄭維真／攝影
台南東區平實營區將設置「大旺夜市」，引發熱議。記者鄭維真／攝影

台南市東區平實營區將設置5千坪「大旺夜市」，引發爭議，台南市議會今特別在民治議事廳舉辦專案報告，國民黨團痛斥，市府已駁回夜市申請，業者卻持續對外招商，呼籲檢調介入調查背後藏鏡人及利益結構，黨團同時也發表不自殺聲明；民進黨東區議員蔡筱薇也質疑業者非法吸金，強烈拒絕不法廠商進來。業者反駁，從未對外招商、收權利金與保證金，未來營業許可下來，只會收租金，不會有其他費用；另外，他合法向國防部承租來作為攤販市集，正研議下一步要如何再申請。

台南市經發局表示，根據台南市攤販管理自治條例第4條規定，攤販應設置於主管機關公告的地點，該地點經查未在主管機關公告為攤販設置地點範圍，因此依法退回該案申請。

國民黨團書記長李中岑怒批，本月4日黨團開記者會揭發此事，隔天市府即駁回夜市申請，業者卻持續對外招商收權利金，沒想到業者不斷汙衊黨團稱「沒拿到好處才開記者會」，究竟背後藏鏡人是誰，呼籲檢調介入調查。黨團副書記長蔡育輝表示，業者以經營停車場向國防部租地為期2年，沒想到租約到手立刻對外整地招商要做夜市。

國民黨議員王家貞說，該夜市沒有合法申請，為何就向攤商收權利金，受害的是攤商，黨團為了保護攤商揭發此事有何錯？

民進黨議員蔡筱薇表示，平實公園空地有業者進行357夜市攤商招商，是屬於住宅區，絕對不會通過，但業者公然招商收取權利金，這叫非法吸金，嚴厲拒絕這些不法廠商進來。

業者駁斥，從申請以來從未對外招商，沒有收取保證金、權利金，未來營業許可下來也只會收租金，不會有其他費用，土地則是原本就向國防部承租來作攤販市集，合約2年，一切合法，並非用經營停車場的名義承租。另外，357夜市為住宅區，地目確實不符合使用，但他們所申請的是平實段36、37號，依法申請。

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