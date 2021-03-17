安撫受創孩童情緒 熊麻吉入列北市警

全球瘋玩「辦公場所開箱文」，荷蘭警車的泰迪熊配備引發各界關注。台北市警察局今天表示，因為遇緊急情況時，這些布偶可及時安撫孩童情緒，現在北市也有執勤熊麻吉。

市警局今天發布新聞稿表示，許多政府機關先前都紛紛響應風靡全球的開箱文活動，各自展現工作執勤裝備，其中荷蘭警察的開箱文備受各界矚目，有網友發現荷蘭警車「必備配件」竟然有兩隻泰迪熊布偶，原來是若遇緊急狀況時，警察就能利用它們及時安撫孩童情緒，也是執勤的好幫手。

市警局說，局長陳嘉昌日前和國內學者研析各國警察制度時，得知荷蘭警車出勤時會攜帶熊布偶，以便在事故現場安撫徬徨無助的幼童，便著手規劃相關守護幼童措施。這些執勤熊麻吉今天也在北市溫馨現身。

同時，警友林小姐因肯定陳嘉昌「以人為本，關懷社會」理念，也主動致贈市警局一批熊布偶，全力支持警察用心關懷幼童。

陳嘉昌表示，當幼童無法理解大人對於車禍或其他案件的解釋時，一隻可愛布偶的陪伴，相較千言萬語更能讓幼童平靜與安心，這是成人對孩子的體貼，也是警察剛毅執勤下的溫柔，同時也感謝警友熱心致贈溫暖熊布偶給警方，讓暖心小熊成為協助員警執勤的好夥伴，共同守護孩童。

市警局指出，熊布偶成為勤務一員的構想，與世界好熊Good Bears of the World的理念相同。廣播先驅奧恩比（James Theodore Ownby）、英國上校亨德森（Robert Henderson）及演員布爾（Peter Bull）於1969年創立Good Bears of the World，成立迄今已將數十萬隻泰迪熊送給需要愛與擁抱者。

此外，消防員、警察、緊急工作人員及心理學家等專業人員也發現，在兒童遭受創傷及變故時，泰迪熊等安撫布偶具有療癒心靈能力。