新北推青春山海線野餐 時尚兼具個性春天之旅

新北市觀光旅遊局今天表示，推動春天在北海岸與東北角海邊野餐，體驗沿線小鎮獨特的人文風情及旅遊秘境。帶著伴手禮野餐，享受在海邊放空的時光，是春天最時髦的旅行規劃。

市府觀光旅遊局長張其強今天表示，推廣「青春山海線」旅遊品牌及限定伴手禮，與經濟發展局及統一超商合作，打出伴手禮滿額贈活動，希望市民透過綠色運輸工具小旅行，一覽北海岸山、海、花的美景，也來個春天的野餐。

張其強說，市府建置自行車道讓這條從八里、淡水一路到貢寮三貂角的海岸線，可以慢活的享受沿線的小鎮獨特的人文風情及旅遊秘境，不止夏天可以衝浪、玩水，春天也可以有自行車賞花加野餐的體驗旅行。

市府特別推薦沙灘野餐，包括三芝區白沙灣、金山中角灣等地。在「青春山海線」的北海岸、東北角沿線的30家超商，設有限定伴手禮專區，從3月20日起至4月30日期間，滿額就贈送限量野餐墊。

市府說，有品牌識別的海鮮米餅、爆米花、奶油龍蝦餅、山海薯條、愛餡蛋捲、筷子肉乾及地瓜薄片，都是野餐時的最佳夥伴。