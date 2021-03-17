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翡翠水庫簡訊「放水」？議員轟：天龍國不知民間疾苦？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市議員簡舒培今天批評，中南部缺水　天龍國還發簡訊測試要放水，北市府不知人間疾苦。圖／引用自簡舒培臉書
民進黨台北市議員簡舒培今天批評，中南部缺水　天龍國還發簡訊測試要放水，北市府不知人間疾苦。圖／引用自簡舒培臉書

台北翡翠水庫管理局今宣布，「翡水今日12時30分放水，請水庫下游北勢溪、新店溪民眾加強注意並遠離河床。」儘管翡管局已澄清，這是放水警戒細胞廣播(CBS)演練。民進黨台北市議員簡舒培今天批評，中南部缺水　天龍國還發簡訊測試要放水，北市府不知人間疾苦。

簡舒培說，她今天接獲民眾反映，一早收到「翡翠水庫放水警戒演練通知」，但卻對內容感到無法置信，台灣中南部地區都已經缺水嚴重，結果台北市翡翠水庫竟然要放水，完全不知民間疾苦，果然是天龍國。

簡舒培說，她了解狀況後，原來是翡翠水庫的細胞簡訊測試，但選在嚴重缺水的時刻發送，還以「水庫放水」為由，進行測試的簡訊內容，且簡訊內容連「測試簡訊」，也沒有標註，真的讓人有「不知人間疾苦」的感覺。

簡舒培說，台灣是一體的，中南部深陷用水危機，北部因為天然優勢，暫時沒有缺水困擾，北市府更應該同甘共苦，而不是在這個時候，測試這種諷刺的簡訊來擾民。

翡翠水庫 簡舒培 北市

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