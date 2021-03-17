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新北首場就博會今起跑 提供超過3300個就業機會
新冠肺炎疫情趨緩，新北市勞工局今天在淡江大學舉辦疫後首場校園徵才博覽會，總計94家知名企業及校友廠商，提供超過3300個職缺，其中還包含579個兼職職缺，新北市長侯友宜表示，他鼓勵學生畢業即就業，新北市也會不斷透過實體跟線上作業，讓學生順利找到工作。
侯友宜表示，新北透過就業三箭，希望減輕青年失業率，目前新北市15歲到24歲青年的失業率只有8.9%，是全國最低。侯友宜說，他鼓勵在場青年，跳脫框架、勇於嘗試，並且問問自己能夠帶給別人什麼，在就業博覽會現場可以依照自己的興趣方向，多嘗試投遞履歷，發現每一個工作的價值。他也感謝現場廠商給年輕人機會，其中22家為校友廠商，學長姐返校經驗傳承、提攜後輩。
勞工局表示，為協助即將踏入職場的社會新鮮人能順利就業，今年度3至5月間與8所大專校院合作辦理校園徵才活動，提供企業、青年與學校三方交流管道，以協助即將畢業的青年掌握產業脈動及職場最新動態，做好就業準備並順利與職場接軌，全力推動「畢業即就業」。
勞工局指出，3月24日輔仁大學還有另一場校園徵才博覽會，5月另有臺灣藝術大學、明志科技大學、亞東技術學院、致理科技大學、宏國德霖科技大學、東南科技大學等場次，歡迎有應屆畢業生踴躍參加。詳情請上新北市人力網或電洽就服處免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您）。
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