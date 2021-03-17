內溝溪邊坡流失嚴重 靠木樁拯救河道

位處雙北交界的內溝溪，今年因河道沖蝕造成邊坡流失約2千立方公尺，對當地居民通行、散步造成威脅，新北市水利局因此在岩盤外的邊坡以木樁施工保護，上個月以順利完工，在不影響河道生態的同時，也能降低邊坡流失的可能。

內溝溪屬於新北市與台北市共管區域排水，近年來包括當地居民與民意代表，都反映過五分埤下游除自然邊坡流失外，河道也持續沖蝕，2015到2019年在250公尺長的河道內已經沖蝕約2千立方公尺，若再繼續沖蝕不只河道排水跟綠意空間會有影響，甚至會對民眾休憩、散步與通行造成威脅，需要進行邊坡流失改善。

水利局在多次邀集相關單位會勘後，決定以原木加工木樁作為打樁編柵及木排樁，用來保護邊坡，因為主材料是木頭，相對比使用水泥等工程影響較小，不需機具進入河道施工，不會影響既有生態。

這次工程也順利在2月提前完工，在不影響生態前提下，又能達到保護邊坡流失可能，水利局也特別感謝地方人士協助取得共識完成這次合作工程。