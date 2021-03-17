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議員指東區地下街冷清 北捷：部分店鋪租約到期

中央社 / 台北17日電

台北市議員游淑慧發現下班時間東區地下街許多店家都拉下鐵門，現場冷清。台北捷運公司今天表示，因部分店鋪租約到期，目前由新承租廠商移交並裝修，預定5月初營運使用。

國民黨籍北市議員游淑慧透過臉書Facebook指出，日前在下班時間行經東區地下街內，發現多間店家鐵門都拉上，現場冷清，經詢問北捷，是原承租店家因生意不佳，決定提前解約，她感到唏噓，也會要求市府相關單位全力協助。

對此，台北捷運公司發布新聞資料表示，東區地下街共92家店鋪，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，其中52家承租廠商位於復興北路跟敦化北路間，於2月28日提前終止契約，其餘店鋪均正常營運。

北捷指出，1月已完成重新招商，目前新、舊契約廠商，正進行進離場點移交作業，營業準備期約45天，預計5月初開始營運，屆時會以嶄新意象打造東區商圈新地標。

北捷表示，協助振興東區繁榮不遺餘力，會持續與東區商圈發展協會合作，結合東區商圈與地下街，未來會推出更多東區照亮計畫，達到人潮聚集及商圈蔓延的實質效益，並與東區商圈發展協會共創榮景。

東區 北捷 游淑慧

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