台北東區地下街變蚊子街？北市府曝原因 透露5月新亮相
國民黨台北市議員游淑慧昨晚臉書貼出一張東區地下街下班時間照片，許多店家拉下鐵門、冷清蕭條，讓她感到「震驚、心疼」。台北市政府副發言人魏佑任表示，議員貼出的照片裡，鐵捲門拉下及無人的景象，是因裝修施工、正值新舊店家交接期。
魏佑任說，東區地下街現場相關出入口，其實都已經張貼公告提醒，可能議員沒看到，他今天也到現場了解，不少商圈店家都覺得相關報導，讓他們士氣遭受打擊，「好無奈」。
魏佑任表示，今年五月，東區商圈也將以嶄新意象打造新地標，和市民朋友見面，希望地下街和道路巷弄商圈共榮共好，整體是一起發展的。歡迎市民及議員們，有空多來商圈逛逛走走，感受東區商圈的人文底蘊。
魏佑任表示，市府同仁與商圈理事長、北捷了解整體地下街概況，大家都很努力為市民提供最完整的服務，人潮逐漸回流，假日更是熱絡，相信未來東區商圈會越來越繁華。
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